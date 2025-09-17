Мерц полагает, что конфликт на Украине может продолжаться "еще долго"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц снова высказал мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго и что Берлин не приемлет навязанного мира.

"Мы хотим завершения этой войны, при этом следует опасаться того, что она будет продолжаться еще долгое время", - сказал он, выступая в Бундестаге во время дебатов по госбюджету на нынешний год. "Однако ее завершение ценой политического суверенитета и территориальной неприкосновенности Украины нами не рассматривается", - отметил глава германского кабмина.

Он также подчеркнул, что последствия конфликта "давно ощущаются в странах - членах ЕС и НАТО". "Он совершенно конкретно влияет на нашу жизнь", - указал Мерц.

В России не раз обращали внимание, что Москва готова урегулировать украинский конфликт путем дипломатии, но Киев тормозит процесс, а европейцы - выстраивают препятствия.