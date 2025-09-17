Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 сентября 2025 / 19:15
КОТИРОВКИ
USD
17/09
82.8359
EUR
17/09
97.8903
Новости часа
Лавров отметил, что генсек ООН подвержен западной привычке "отменять" историю Токаев обратил внимание на угрозу ядерного армагеддона
Москва
17 сентября 2025 / 19:15
Котировки
USD
17/09
82.8359
0.0000
EUR
17/09
97.8903
0.0000
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Стратегическая безопасность / Политика и религия
Политика
Токаев обратил внимание на угрозу ядерного армагеддона
17 сентября 2025 / 17:45
Токаев обратил внимание на угрозу ядерного армагеддона
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Опасность возможного ядерного армагеддона оценивается как предельно высокая. На этом акцентировал внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на VIII Съезде мировых и традиционных религий в Астане.

"Сильно тревожит риск ядерного конфликта. В последнее десятилетие опасность ядерного армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая. К большому сожалению, вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные решения", - отметил он.

Токаев также предупредил мир об опасности ведения торговых и санкционных войн и призвал страны при решении конфликтов, прежде всего, полагаться на дипломатические решения. 

Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
18:59
Лавров отметил, что генсек ООН подвержен западной привычке "отменять" историю
17:45
Токаев обратил внимание на угрозу ядерного армагеддона
17:31
Мерц полагает, что конфликт на Украине может продолжаться "еще долго"
17:15
ГД одобрила проект закона об использовании наркотиков для подготовки собак-ищеек
16:59
Лавров убежден, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине
16:45
Песков сообщил, что Путин посмотрит трансляцию "Интервидения" по ТВ
16:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 555 военных
16:14
Определено имя самой красивой актрисы по мнению россиян
15:59
SCMP: Си Цзиньпин может совершить визит в США в 2026 году
15:43
Цена серебра на Comex снижалась почти на 2,8%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения