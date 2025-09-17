Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Токаев обратил внимание на угрозу ядерного армагеддона
17 сентября 2025 / 17:45
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Опасность возможного ядерного армагеддона оценивается как предельно высокая. На этом акцентировал внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на VIII Съезде мировых и традиционных религий в Астане.
"Сильно тревожит риск ядерного конфликта. В последнее десятилетие опасность ядерного армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая. К большому сожалению, вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные решения", - отметил он.
Токаев также предупредил мир об опасности ведения торговых и санкционных войн и призвал страны при решении конфликтов, прежде всего, полагаться на дипломатические решения.