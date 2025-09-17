Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Политика
Лавров отметил, что генсек ООН подвержен западной привычке "отменять" историю
17 сентября 2025 / 18:59
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подвержен привычке Запада "отменять" историю. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию.
"Господин Гутерриш, безусловно, подвержен западной привычке "отменять" историю. Запад любит ссылаться на историю в обоснование своих действий только с того периода, когда это отвечает его интересам", - отметил глава российской дипломатии.
"Вот "не было" государственного переворота на Украине, Россия просто так взяла и признала Крым своей территорией", - охарактеризовал он позицию Запада. "Множество примеров такого толка", - добавил министр.