Президент поручил предоставлять соцподдержку ветеранам СВО без заявлений

Меры поддержки для ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей должны предоставляться в беззаявительном порядке. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Согласно перечню поручений на сайте Кремля, задача поставлена правительству совместно с Минобороны РФ, фондом "Защитники Отечества" и региональными властями. Они должны подготовить "предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде мер социальной поддержки" участкам СВО и их родным, в том числе "в беззаявительном порядке или упреждающем режиме".

Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 25 сентября.