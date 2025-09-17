Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 сентября 2025 / 11:25
16 сентября 2025 / 20:35
16 сентября 2025 / 20:14
Общество
Президент поручил предоставлять соцподдержку ветеранам СВО без заявлений
17 сентября 2025 / 18:16
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Меры поддержки для ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей должны предоставляться в беззаявительном порядке. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Согласно перечню поручений на сайте Кремля, задача поставлена правительству совместно с Минобороны РФ, фондом "Защитники Отечества" и региональными властями. Они должны подготовить "предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде мер социальной поддержки" участкам СВО и их родным, в том числе "в беззаявительном порядке или упреждающем режиме".

Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 25 сентября.

