Президент поручил предоставлять соцподдержку ветеранам СВО без заявлений
17 сентября 2025 / 18:16
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Меры поддержки для ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей должны предоставляться в беззаявительном порядке. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Согласно перечню поручений на сайте Кремля, задача поставлена правительству совместно с Минобороны РФ, фондом "Защитники Отечества" и региональными властями. Они должны подготовить "предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде мер социальной поддержки" участкам СВО и их родным, в том числе "в беззаявительном порядке или упреждающем режиме".
Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 25 сентября.