США на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение" представит певица и продюсер VASSY, которая заменит исполнителя Брэндона Ховарда. Об этом со ссылкой на пресс-службу проекта сообщает ТАСС.

Брэндон Ховард должен был выйти на сцену под номером пять. Однако ранее он сообщил, что не сможет выступить "по непредвиденным семейным обстоятельствам". Порядковый номер Ховарда будет сохранен за Vassy.

В начале февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Конкурс с участием представителей более 20 государств состоится 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве. Россию на "Интервидении" представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).