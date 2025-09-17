Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 сентября 2025 / 20:59
Москва
17 сентября 2025 / 20:59
17 сентября 2025 / 20:27
17 сентября 2025 / 20:23
17 сентября 2025 / 11:25
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Политика
Рябков заявил, что Евросоюз демонстрирует убожество внешней политики
17 сентября 2025 / 18:48
Рябков заявил, что Евросоюз демонстрирует убожество внешней политики
© Сергей Булкин/ ТАСС

Евросоюз демонстрирует убожество собственной внешней политики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя дискуссии в сообществе об очередном 19-м пакете антироссийских санкций.

"Здесь много элементов, которые свидетельствуют о том, как публика, в первую очередь, европейская, низко пала с точки зрения ее собственного понимания, что в приличном обществе допустимо, а что нет. Это убожество внешней политики Европейского союза, коллективной и индивидуальной, тех столиц, которые задают в этой структуре тон", - указал он.

Рябков отметил, что чиновники в ЕС представляют "не просто полное отсутствие какой-либо самостоятельности и малейшего оттенка здравого смысла в поведении, но получение удовольствия от самообнажения собственного такого ничтожества". "Это весьма характерная черта нынешней генерации заседающей там публики", - сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не представит очередной пакет санкций против РФ 17 сентября, как ожидалось, обнародование откладывается на неопределенный срок. По информации Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания ЕС сместился на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те "снизили зависимость от нефти из РФ". 

