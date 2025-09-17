Франция погружается в долговую яму

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Франция все глубже погружается в долговую яму. По состоянию на начало июля 2025 г. ее долг достиг 3,3 трлн евро, или 114% ВВП. Хотя по отношению к ВВП у нее показатель ниже, чем у Греции (153%) и Италии (138%), но, в отличие от них Франция не имеет значительного профицита бюджета. В этой ситуации вотум недоверия правительству Франсуа Байру, вынесенный французским парламентом, уничтожил все надежды на решение проблемы дефицита бюджета в 2026 г. - оппозиционные партии свергли его как раз из-за планов сократить расходы на 44 млрд евро. И перспективы развития ситуации неутешительны - отставка правительства еще более усугубила положение второй по величине экономики еврозоны.

«Нет позитивного сценария, нет выхода, нет правдоподобного пути, который приведёт к такому же уровню фискальной консолидации», - подчеркнул, комментируя ситуацию, Фредерик Дюкрозе, глава отдела макроэкономических исследований Pictet Wealth Management. Констатацией ухудшающейся ситуации стало и решение международного рейтингового агентства Fitch 12 сентября понизить долгосрочный кредитный рейтинг Франции с уровня «АА-» до «А+». В качестве основных причин его снижения специалисты агентства назвали высокий уровень государственного долга, политическую раздробленность и неблагоприятные бюджетные перспективы из-за роста расходов на оборону.

Ситуацию усугубляет обострение социальной обстановки. Одной из ее причин стала попытка Макрона увеличить военные расходы на 30 млрд евро без повышения налогов. А откуда взять деньги? Увеличить на эту сумму госдолг страны, которая имеет задолженность выше 100% от ВВП весьма трудно. Поэтому в проекте бюджета на 2026 г. были заложены: заморозка индексации соцвыплат, отмена налоговых льгот для пенсионеров, сокращение средств на возмещение гражданам покупки дорогих лекарств, а также упразднены два выходных — понедельник после Пасхи и 8 мая — европейский День Победы. Результат такого подхода мы только что наблюдали - сэкономить 44 млрд евро не получилось. Как только правительство попыталось произвести совсем не радикальные реформы на улицы вышли сотни тыс. человек.

Но ситуация в стране критическая. Доля соцрасходов составляет почти 35% от ВВП, а дефицит бюджета в конце 2024 г. достиг 5,8% ВВП - один из самых высоких показателей в ЕС. Насколько при таких показателях Франция может позволит себе еще и содержать Украину в ожидании, пока развалится российская экономика, судите сами. Она, как заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар, наоборот может быть вынуждена впервые в истории обратиться к МВФ за финансовой поддержкой.

Отмечу, что в отношении долговых тенденций Франция в Европе не одинока. Похожие процессы идут и в других странах. Суммарный долг ЕС достиг 16 трлн евро. У 5-ти стран он превышает 100% ВВП (Греция - 153,6%, Италия -135,3%, Франция - 114%, Бельгия - 104,7%, Испания - 101,8%). И другие страны не отстают. В Румынии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Люксембурге и Чехии госдолг достиг максимума за 10 лет. В Польше, Франции и Болгарии закредитованность правительства выросла до наибольшего значения с коронавирусного 2020 г., а в Австрии, Бельгии, Литве и Словакии - с 2021 г.

Но экономике ЕС новые займы не помогают. Прогнозируется, что промышленное производство в еврозоне сократится в 2025 г. на 0,7%. Только с января по август 2025 г. в ЕС закрылись 72 крупных промышленных предприятия - самый высокий показатель со времен финансового кризиса 2009 г. С 2019 г. промышленность ЕС потеряла в общей сложности 850 тыс. рабочих мест. Одна из ведущих отраслей - автопром, в которой занято 13,8 млн чел. (6,1% рабочей силы ЕС), столкнулся с системным кризисом, вызванным на 30% более высокими производственными издержками, чем в Китае и зависимостью от каналов поставок.

Одна из причин спада промпроизводства то, что даже после падения с пикового уровня 2022 г. цены на энергоносители для европейской промышленности остаются почти вдвое выше, чем в США и Китае. Это уже повлекло за собой деиндустриализацию в энергоемких секторах, таких как химическая, сталелитейная и автомобильная промышленность. А американские пошлины в размере 15% нанесут дополнительный ущерб торговле и производству ЕС. Так что, пока глобальные конкуренты усиливались, ЕС, благодаря мудрой политике Еврокомиссии и руководства ведущих стран, сел на мель.

В сложившейся ситуации именно Франция стала самым проблемным участком, который может потянуть за собой остальных. Она сейчас заняла место Италии, которая ранее считалась «проблемным ребёнком» из-за низкого роста и огромного долга. Ее принципиальная слабость - это не только огромный госдолг, но и отсутствие резервов. Госрасходы уже обеспечивают 57% ВВП - наращивать больше некуда. При таком соотношении возникает вопрос: а можно ли ее вообще считать рыночной экономикой, если правительство участвует в перераспределении ресурсов более чем наполовину. А теперь Франция должна будет платить еще и более высокую премию за риск в условиях политического тупика. В итоге выплаты по французскому долгу могут превысить 100 млрд евро к 2029 г.

Основная причина - провальная политика президента Макрона и его правительств, чьи решения превратили некогда устойчивую экономику в источник постоянных кризисов и неопределенности. Макрон пришел к власти под лозунгами реформ и обновления, обещая модернизировать экономику, сократить бюрократию и снизить дефицит бюджета. На деле же его политика обернулась противоположным результатом. Он и его кабинет взяли курс на бесконечное наращивание расходов, не имея ни четкой программы, ни политической воли противостоять лобби, требующему новых субсидий. Так что результат закономерен: долг вырос до неприемлемых масштабов, бюджетный дефицит достиг 5,8% ВВП в 2024 г., почти вдвое превысив лимит ЕС в 3%.

Франция стала единственной страной в еврозоне с четырьмя дефицитами (бюджета, торгового баланса, первичного бюджета и платежного баланса) и самым высоким уровнем долга. При Эммануэле Макроне госдолг вырос более чем на треть, главным образом из-за того, что такими методами он стремился обеспечить свое переизбрание и сдержать общественное недовольство. В итоге Франция оказалась в уникальной ситуации, когда любые действия правительства только усугубляют кризис.

А как предупреждают в своем отчете специалисты компании BCA Research, долговые проблемы страны слишком серьезны, чтобы ЕЦБ мог их решить. Франция не Греция - она слишком велика для этого. И еврозона первой пострадает от этой ситуации. Взаимозависимость государств-членов может повлиять на все сферы: на европейские банки, обремененные французскими долгами; на курс евро, на экономический рост Европы, доверие рынка к Европейскому союзу и даже на стабильность его институтов.