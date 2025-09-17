На Ближнем Востоке слышен только Израиль

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Израильская армия начала наземное наступление на город Газа, чтобы оккупировать его. Продвижению сухопутных войск предшествовали массированные удары с воздуха, целью которых стали в том числе высотные здания, а также масштабный исход мирного населения.

План по захвату Газы был одобрен израильским руководством 20 августа. Но окончательную отмашку на его реализацию власти в Тель-Авиве, судя по всему, получили после визита в Израиль госсекретаря США Марка Рубио, который состоялся накануне активизации боевых действий. Именно после этого началась сухопутная часть операции по оккупации Газы. По крайней мере, в некоторых американских СМИ сообщают, что дипломат передал согласие президента Дональда Трампа на реализацию израильских планов. Правда, в администрации США настаивают на скорейшем завершении наступления. Но, по некоторым оценкам, боевые действия могут растянуться минимум на три месяца.

Как известно, началу операции по захвату Газы предшествовал израильский удар по Катару. Расчет, видимо, был таков, что необходимо обезглавить верхушку ХАМАС, а затем уже начинать сухопутное наступление. Однако ситуация стала развиваться не по плану. Ликвидировать руководство палестинского движения Тель-Авив не смог, но своими действиями навлек на себя бурю возмущения. При этом Марко Рубио в преддверии своей поездки в Израиль сообщил, что Дональд Трамп недоволен израильской атакой на Доху. А уже будучи в Иерусалиме, госсекретарь заявил о "непоколебимой поддержке" в достижении целей в секторе Газа со стороны США, которой может располагать премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Одновременно с визитом Марко Рубио в Израиль в катарской столице проходил арабско-исламский саммит, на котором обсуждался недавний израильский удар. Участники встречи назвали его "агрессией против всех арабских и исламских государств". В свою очередь, Египет выступил с инициативой о создании совместной коалиции для противостояния Израилю, которую уже окрестили "арабским НАТО". Ирония заключается в том, что структуру с аналогичным рабочим названием уже продвигали несколько лет назад американцы. Правда, тогда речь шла о формировании антииранского союза. Впрочем, та инициатива заглохла.

Насколько жизнеспособным окажется новое содержание этой идеи, но со старой оберткой, тоже большой вопрос. Как известно, арабы между собой иногда шутят, что их страны договорились не договариваться. С другой стороны, примеры, когда отдельные государства региона объединялись для решения тех или иных задач военным путем, в современной истории известны. Так, в 2011 году совместные силы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива зашли на Бахрейн, когда островное государство захлестнули события так называемой "арабской весны". Другой случай - участие вооруженных сил ряда стран Ближнего Востока в операции против хуситов в Йемене.

Как бы то ни было, оба примера представляли собой попытку решить поставленные задачи силовым путем внутри собственного, если так можно выразиться, арабского лагеря. Совсем другое дело - противостояние Израилю, опыт войн с которым не назвать сильно удачным. К тому же за спиной Тель-Авива стоит мощь США. И не только их, если вспомнить, кто из западных стран принимал участие в уничтожении ракет и беспилотников, летевших из Ирана в ходе недавней войны Исламской республики с Израилем.

Пока же итоги арабско-исламского саммита не назовешь внушительными. Хотя его участникам впору призадуматься: сегодня Израиль бьет по ХАМАС в Катаре, завтра просто по Катару, а послезавтра - еще по кому-нибудь из участников встречи.

Строго говоря, реакции на действия Тель-Авива в секторе Газа как таковой вообще нет. Некоторые ограничения ввела Турция и отдельные другие страны, но это точно не тот масштаб, который может заставить израильтян пойти на попятную. Впрочем, Биньямин Нетаньяху уже предупреждает израильтян о необходимости готовиться к экономической изоляции.

Тем не менее, пока в основном все сводится к осуждениям. Очередное такое появилось на уровне ООН. Международная комиссия, работавшая под эгидой организации, 16 сентября опубликовала доклад, в котором обвинила Израиль в четырех актах геноцида: убийстве, причинении серьезного телесного или психического вреда, преднамеренном создании условий жизни, рассчитанных на уничтожение палестинцев, а также во введении мер, направленных на предотвращение деторождения. В Тель-Авиве все обвинения отвергли, как уже повелось в подобных случаях, обвинили авторов в антисемитизме и как бы в ответ начали сухопутную операцию в Газе.

Сомневаться в том, что Израилю удастся оккупировать город, вряд ли стоит. Другой вопрос, приведет ли успех этой операции к победе над ХАМАС и окончанию боевых действий. Как часто показывает опыт, не так сложно добиться военных успехов, как потом превратить их в успехи политические и экономические. Что касается сектора Газа, то до сих пор нет никакой ясности по поводу "следующего дня после войны". За прошедшие месяцы конфликта каких только планов на этот счет не предлагалось: израильская оккупация и аннексия палестинского эксклава, американский контроль, межарабский контроль и многое другое. Так что, похоже, пока идет наступление израильской армии, Биньямину Нетаньяху будет над чем поразмыслить. Но то, что это будет не разрядка, а очередная эскалация, понятно уже сейчас.