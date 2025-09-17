Предложения об усложнении для россиян получения шенгенских виз связаны с тем, что европейские правительства боятся правды. Если российские туристы не приедут, у европейцев будет меньше возможностей узнать, что такое Россия, и как обстоят дела на самом деле. Европейские правительства просто пытаются ограничить контакты с россиянами для своего населения. Из русских будут делать монстров для того, чтобы как можно быстрее подготовить население Европы к военным действиям против России. Пока там желающих повоевать с восточными соседями совсем немного.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/dbe936e7254815f419e464b74fdd1993/