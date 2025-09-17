Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»

Трамп формально абсолютно прав, когда он говорит, что США не могут вводить новые санкции против России до тех пор, пока Европейский Союз, покупая российскую нефть, вооружает Россию, с которой он борется.

В логике европейцев все несколько иначе. Российская угроза позволяет европейским лидерам получать от американцев то, что они хотят. Значит, надо как-то увеличивать российскую угрозу – либо ее преувеличивать, либо покупать российскую нефть.

При этом дела в самой Америке идут совсем не прекрасно. Рост ВВП к концу года ожидается всего полтора процента. Трампу очень важно продавать Европе оружие, тем более, что другого хорошего экспортного товара у него попросту нет.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

