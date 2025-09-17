Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
17 сентября 2025 / 20:27
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
17 сентября 2025 / 20:23
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Экономика
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
17 сентября 2025 / 20:27

Трамп формально абсолютно прав, когда он говорит, что США не могут вводить новые санкции против России до тех пор, пока Европейский Союз, покупая российскую нефть, вооружает Россию, с которой он борется.

В логике европейцев все несколько иначе. Российская угроза позволяет европейским лидерам получать от американцев то, что они хотят. Значит, надо как-то увеличивать российскую угрозу – либо ее преувеличивать, либо покупать российскую нефть.

При этом дела в самой Америке идут совсем не прекрасно. Рост ВВП к концу года ожидается всего полтора процента. Трампу очень важно продавать Европе оружие, тем более, что другого хорошего экспортного товара у него попросту нет.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/fa298dcb76c6ffdfca85c30c2bf527c4/

 

 

