Трамп и Карл III прибыли в Виндзорский замок

© ТАСС/ Reuters

Президент США Дональд Трамп, прибывший с государственным визитом в Соединенное Королевство, встретился с королем Великобритании Карлом III. Трансляцию из Виндзорского замка вел телеканал Sky News.

На территорию замка XI века, расположенного в графстве Беркшир под Лондоном, американский лидер прилетел на вертолете вместе с женой Меланией. У трапа пару встречали наследник престола принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Уэльская Кэтрин, которые проводили гостей к ожидавшим чуть поодаль Карлу III и королеве Камилле.

После короткой беседы, члены британской королевской семьи и гости разместились в каретах и направились в замок. Экипажи сопровождал конный полк дворцовой кавалерии, а по пути маршрута выстроились королевские гвардейцы, а также военнослужащие различных родов войск и три военных оркестра, исполнившие гимны США и Великобритании. Всего в процессии участвовали 120 лошадей и 1,3 тыс. военнослужащих.

Во внутреннем дворе Виндзора в честь президента США был дан артиллерийский салют. Далее в программе у Трампа общение с Его Величеством, ланч, возложение венка в часовне Святого Георга, где похоронена королева Елизавета II (1926-2022), а также государственный прием от имени монарха.

Завершится госвизит президента США 18 сентября встречей с премьер-министром Киром Стармером и совместной пресс-конференцией.

В современной истории ни один зарубежный политический деятель не удостаивался чести дважды быть приглашенным в Великобританию с госвизитом. Свой первый государственный визит в Великобританию Трамп совершил в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда он был принят королевой Елизаветой II. 

