Европейские лидеры хотят сорвать мирный процесс по Украине, запущенный президента России и США, завил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском «круглом столе» на тему «Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН», состоявшемся 17 сентября в Москве.

По словам министра, «последнее время активизировались усилия по продвижению урегулирования украинского кризиса. Приветствуем стремление наших партнеров, в том числе стран Глобального Юга и Востока, КНР и Бразилии, а также участников созданной Пекином и Бразилиа «Группы друзей мира на Украине».

Приветствуем и те инициативы, которые в свое время предпринимала группа африканских стран во главе с ЮАР. Есть ряд других обращений. Всех не перечислить. В частности, в начале конфликта ЛАГ проявляла интерес.

Видим также, что новая администрация в Вашингтоне тоже понимает необходимость урегулирования кризиса через признание его первопричин, а также посредством принятия действий, устраняющих эти первопричины.

15 августа с.г. на Аляске состоялась встреча президентов России и США. Там четко проявилось понимание американской администрацией необходимости устранения этих первопричин. Об этом Президент Д.Трамп - единственный из западных и других лидеров – публично говорил: втягивание Украины в НАТО было ошибкой, которая послужила одной из причин этого конфликта.

Также американцы понимают, что люди, которые в знак протеста против угнетающего их нацистского режима высказались на референдумах о присоединении и возвращении в Российскую Федерацию, уже никогда не будут жить под гнетом нынешних киевских властей. Это понимание тоже отражено в тех инициативах, которые продвигает администрация Д.Трампа. Ее представители неоднократно делали публичные заявления на этот счет.

Еще раз хочу сказать, что речь идет не о «территориях». Запад любит говорить: вот территориальные уступки, которые Россия хочет получить для себя, этому не бывать. Это не территории, не земли. Это судьбы людей, которых режим в Киеве и его западные «хозяева» за людей не считают. Хотят их всячески уничтожать, в том числе законодательно. Уже упоминал, что их права законодательно истреблены.

Точно так же понимают в администрации США, что нарушение прав человека, в том числе языковых и религиозных, абсолютно неприемлемо. Мы, в частности, обсуждали совершенно вызывающие действия киевского режима по запрету канонической Украинской православной церкви. Одновременно видим, как в Киеве пытаются всячески саботировать линию американской администрации.

Было заявление г-на В.А.Зеленского, когда он рассуждал о том, что для Украины будет победой. Он сказал, что, если они сохранят свою государственность (даже не в тех границах, которые были в 1991 г.), – это уже будет победой, потому что Россия хочет их целиком уничтожить. Суть этого признания заключалась в том, что он понимает невозможность возвращения к старой жизни, как будто ничего не произошло. Но на днях, выступая на какой-то международной конференции, он заявил, дескать, отдать В.В.Путину любую часть земли Украины – такого не будет. Дескать, кому-то может казаться, что обмен территориями или попытка «соблазнить» Президента России В.В.Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить войну. Это не так. Главное сейчас – это изоляция России: российские активы надо конфисковать и отдать Украине, надо продолжать вооружать Киев, т.к. у них, мол, недостаток оружия и западной поддержки.

По сути дела, В.А.Зеленский хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу. Он говорил и про Китайскую Народную Республику, что, мол, необходимо мотивировать Китай встать на путь без войны. Это во многом зависит от сил Америки и Европы. Он натравливает Соединенные Штаты и Европу на КНР. Как говорится, «разделяй и властвуй или обостряй ситуацию». Многие аферисты и авантюристы так себя ведут.

Нас все время обвиняют в том, что мы не хотим переговоров. Мы хотели переговоры и в 2014г., и в 2015 г. Эти переговоры завершились «результатом». Уже об этом говорил, что нас грубо, сознательно и без всякого угрызения совести обманули. Сейчас нам говорят то же самое. Министр обороны Украины, бывший премьер-министр Д.А.Шмыгаль 10 сентября с.г., отвечая на вопрос о наличии условий для переговоров, сказал: «В настоящее время условий нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление. Нам нужно все необходимое оружие». Вот как эти люди сами относятся к собственным лозунгам и призывам.

Видим, что в Киеве ориентируются на мнение «партии войны». В Европе и в США есть некоторые политики – особенно в Конгрессе – принадлежащие к этой партии. Спецпосланник Президента США Д.Трампа С.Уиткофф, участвовавший во встрече на Аляске и регулярно приезжающий в Москву, продвигающий общее понимание о том, как достичь устраивающего всех устойчивого, надежного урегулирования, как мы знаем, передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске.

Как мы поняли, эти оценки, соображения, предложения отвергаются киевским режимом, в том числе об этом говорят цитаты, которые я только что привел. Понятно, что и европейцы, и украинский режим пытаются убедить Д.Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться в конфронтацию России, по сути, превратить «войну Дж.Байдена» в «войну Д.Трампа».

Очевидно, этим озабочены многие европейские лидеры, включая Париж, Берлин, Лондон и Брюссель. Евросоюзовский и натовский Брюссель исходит именно из этого. Они хотят сорвать мирный процесс. Была негативная реакция на встречу на Аляске. Европейские лидеры тут же метнулись в Вашингтон и, демонстрируя свою лояльность, пытались изощренными методами не допустить движения администрации Д.Трампа по пути содействия реальному урегулированию, а не наращиванию санкционного давления, которое не имеет никакого смысла и не оказывает никакого решающего влияния на экономику России, и накачиванию режима В.А.Зеленского вооружениями. В последнее время еще и путем формирования неких «миротворческих», а по сути оккупационных сил, путем разговоров о создании «бесполетной зоны» над Украиной.

Сейчас они рассуждают, можно ли сбивать объекты над Украиной с территории соседних стран или надо дожидаться, пока эти объекты подлетят к границе. У нас были великие писатели-сатирики И.А.Ильф и Е.П.Петров. В одном из романов они описывали, как в начале советской власти люди собираются в общественных местах и начинают рассуждать о политике Франции, Британии, Советского Союза, который только был тогда создан. Эти писатели охарактеризовали их как «пикейные жилеты» – люди, которые ни за что не отвечают, но которые любят изображать из себя крупных деятелей и говорить о вопросах, в решении которых они ничего сделать не в состоянии.

Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции реваншизма и нанесения России «стратегического поражения», которую она исповедует, за столом переговоров делать нечего. Европа рассуждает о направлении своих контингентов на Украину – мы уже объявили, что они будут считаться легитимной военной целью – пытается продвигать гарантии безопасности Украине, формулирующиеся без нашего участия и откровенно в разрезе создания военных угроз Российской Федерации.

Представьте себе, если часть Украины будет территорией, где размещаются «миротворцы» и для этой территории будут действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации. Это будет означать только одно – Запад оккупировал Украину. Если никаких изменений в законодательстве Украины не произойдет, это будет означать, что на этой оккупированной Западом территории западные воинские подразделения защищают нацистский режим и действуют законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизни и каноническую Украинскую православную церковь. Вот что защищает Запад и чего он пытается добиться.

Будем настаивать на том, чтобы были гарантии безопасности. Мы этого добивались и в феврале 2014 г., и через год, когда согласовали и одобрили в ООН Минские договоренности.

Гарантии безопасности должны полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным и в Уставе ООН, и в принятых консенсусом документах ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. и в Астане в 2010 г. Эти гарантии безопасности, как тогда было согласовано, должны опираться на принцип неделимости безопасности и на принцип, в соответствии с которым ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Именно этим сейчас Запад на Украине и старается заниматься, пытаясь спасти ее от полного «краха».