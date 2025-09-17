В Эстонии заявили, что не планируют закрывать границу с РФ

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что власти балтийской республики на нынешнем этапе не планируют закрывать границу с Россией.

"Если что-то изменится, то это можно будет сделать очень быстро", - сказал он порталу гостелерадио ERR. Таро отметил, что решение по закрытию границы может быть принято в случае изменения обстановки в сфере безопасности.

Он указал, что причин для закрытия границы с РФ нет, КПП работают в штатном режиме, а власти приняли меры, которые существенно сократили товарооборот с Москвой. Чиновник уточнил, что границы остались открытыми по гуманитарным причинам.

Во вторник эстонская консервативная партия "Отечество" (Isamaa) предложила закрыть погранпереходы на границе с Россией в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2025".

В настоящее время на границе России и Эстонии функционируют три погранпункта, один из которых - "Нарва" - открыт только в дневное время. КПП "Лухамаа" и "Койдула" работают в полном объеме.

9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом учений "Запад-2025".