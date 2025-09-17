Лукашенко рассказал, каким видит будущего президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в будущем страну должен возглавить "крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха", передает агентство БелТА.

Он отметил, что вопрос смены главы государства поднимается им регулярно, чтобы общество постепенно привыкало к этой мысли. По словам Лукашенко, дело не в том, что он считает себя незаменимым, а в том, что за годы его долгого правления страна привыкла к стабильности.

Вместе с тем он заявил, что был бы рад видеть женщину на высшей государственной должности, однако, учитывая сложную международную обстановку, в нынешних условиях предпочтительнее мужчина, прошедший через серьезные испытания.

Кроме того, белорусский лидер обратил внимание, что работа президента связана с огромной ответственностью и требует полной отдачи. Не каждый человек способен справиться с этой миссией: для этого необходимы природные задатки и готовность отказаться от личной жизни, указал он.

Лукашенко добавил, что уже рассматривает различные кандидатуры, но полагает, что для появления нового лидера требуется время.