17 сентября 2025 / 20:27
17 сентября 2025 / 20:23
Лукашенко рассказал, каким видит будущего президента Белоруссии
17 сентября 2025 / 19:57
17 сентября 2025 / 19:57
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в будущем страну должен возглавить "крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха", передает агентство БелТА.

Он отметил, что вопрос смены главы государства поднимается им регулярно, чтобы общество постепенно привыкало к этой мысли. По словам Лукашенко, дело не в том, что он считает себя незаменимым, а в том, что за годы его долгого правления страна привыкла к стабильности.

Вместе с тем он заявил, что был бы рад видеть женщину на высшей государственной должности, однако, учитывая сложную международную обстановку, в нынешних условиях предпочтительнее мужчина, прошедший через серьезные испытания.

Кроме того, белорусский лидер обратил внимание, что работа президента связана с огромной ответственностью и требует полной отдачи. Не каждый человек способен справиться с этой миссией: для этого необходимы природные задатки и готовность отказаться от личной жизни, указал он.

Лукашенко добавил, что уже рассматривает различные кандидатуры, но полагает, что для появления нового лидера требуется время.

