Лондону нужна Америка, только без Трампа

Президент США Дональд Трамп совершает второй государственный визит в Соединенное Королевство.

Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.

Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе визита в его страну американского президента Дональда Трампа рассчитывает на заключение окончательного торгового соглашения между Великобританией и США. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее данным, Трамп может рассчитывать на теплый прием, так как правительство Стармера пытается использовать его приезд, чтобы заключить с США выгодное торговое соглашение, ведь на североамериканскую страну приходится 18% от общего объема британской торговли. В частности, указывает WP, маршрут передвижения американского лидера будет составлен таким образом, чтобы избежать проезда кортежа Трампа мимо запланированных манифестаций в знак протеста против его приезда. Издание напомнило, что в мае Вашингтон согласился снизить пошлины на продукцию автомобильного и аэрокосмического секторов Британии, но по другим секторам, таким как фармацевтика, сталелитейная и алюминиевая промышленность, окончательного соглашения достигнуто не было.

По информации WP, Трамп и Стармер могут подписать также соглашение о технологическом партнерстве и крупных инвестициях в ядерную энергетику, что позволит странам "расширить сотрудничество в области оборонных технологий".

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает, что «после 2-й Мировой войны между США и Великобританией сложились особые отношения. То есть из всех западных союзников США, Великобритания играла наиболее важную роль, и с точки зрения автономии Великобритания в этих отношениях была более свободна и в больше степени могла проявлять инициативу, т. е. могла не соглашаться, когда это было ей не выгодно. В нынешних условиях британские власти стараются сохранить хотя бы остатки этих особых отношений, которые ставят их в привилегированное положение по сравнению с другими американскими союзниками. Сейчас же визит будет посвящен экономике. Стармер с самого начала придерживался хитрой, хотя и примитивной тактики в отношении Трампа и наставлял других, что Трампа не надо злить. Трампу надо постоянно говорить – «да», соглашаться с ним по крайне мере на словах и хвалить. Похоже, коллеги Стармера по прозападной коалиции усвоили это, и сейчас этим занимается не только Стармер. Но у Стармера это получается лучше, чем у других. А если все это сложить, то поймем причины, по крайне мере отчасти, почему после своего возвращения во власть, Трамп уже второй раз приезжает в Британию. Действительно, отношения особые, а удастся ли британскому руководству добиться своего, покажут итоги переговоров».

По словам эксперта, «Великобритания всегда ориентировалась прежде всего на собственные интересы. Но поскольку сейчас для этого ресурсов не хватает, то она тяготеет больше к США. Даже когда Великобритания входила в ЕС, там всегда существовало подозрение, что это «троянский конь» США, и подозрения были не беспочвенны. Правда Трамп проводит свою собственную, новую политику и внутреннюю, и внешнюю, а прошлое британское консервативное руководство и нынешнее лейбористское остались на позициях глобализма, и здесь у Стармера и всех остальных европейских лидеров есть много точек соприкосновения. Пока Британия, пожалуй, играют в одну игру с Трампом. Надеются его пересидеть. Но в тоже время у Британии есть точки соприкосновения и с ЕС. И поскольку у Великобритании были особые отношения с США, а у других стран Европы их нет, то эти особые отношения британские лидеры стараются сохранить даже с таким американским президентом, как Трамп, с политикой которого они в гораздо большей степени не согласны».