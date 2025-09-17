Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго

Еврокомиссия (ЕК) намерена представить новый, 19-й по счету, санкционный пакет против России 19 сентября, причем в процессе обсуждения он был ужесточен. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС.

ЕК в рамках нового санкционного пакета против России в частности хочет осложнить выдачу виз российским гражданам, указала газета. Издание обратило внимание на то, что в 2024 году страны - члены сообщества выдали более 600 тыс. шенгенских виз россиянам. Еврокомиссия намерена установить единые правила и добиться того, чтобы все страны - члены Евросоюза в одинаковой мере ограничили выдачу шенгенских виз россиянам. Чаще всего визы гражданам РФ в 2024 году выдавали Италия (более 152 тыс.), Франция (123 890), Испания (111 537) и Греция (59 703).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила в интервью ТАСС, что Россия в случае введения со стороны Европейского союза новых визовых ограничений будет отвечать, исходя из своих национальных интересов.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает в этой связи, что «в этой проблеме следует выделить три аспекта. Первое - будут ли отменены визы для россиян в ЕС сейчас? Ответ – нет, не будут. Потому, что туристические страны Европы продолжат выдавать их, для них это критично, и они не готовы отказаться от российского туризма. В таких странах, как Греция, Кипр в значительной степени Испания и Италия ни в коем случае от виз для россиян не откажутся потому, что это будет означать для них существенные дыры в туристических бюджетах. И если они и пойдут когда-нибудь на такой шаг, то не сейчас, и скорее всего не скоро. Вопрос второй - это в целом отмена России? Да, отмена России будет продолжаться, и она будет продолжаться долго. Единственным вариантом того, чтобы это как-то остановить, является некая контрстратегия, которую Россия должна использовать, чтобы либо в определенной степени расколоть Европу, либо договориться об этом с Трампом. В любых других случаях окончание СВО не будет означать полную отмену бойкота России. Любые иллюзии, что после окончания СВО что-то наладится, ни на чем не основаны. Третий вопрос - готово ли сейчас руководство ЕС на то, чтобы продавливать отмену виз для россиян вообще, или это скорее вброс, а не реальная тактика? Мы видим, что даже по 19-му пакету санкций они договориться пока не могут, и этот вопрос будет теперь все время будироваться, но на данный момент он не будет переходить в некую практическую плоскость».

Эксперт также подчеркнул, что «проводниками отмены России являются, в первую очередь, Западная Европа, Польша с Прибалтикой, а также Северная Европа, хотя в данном случае ее голос может быть не таким громким. Мы видим, что разные по своей идеологии леволиберальные правительства Британии, ультраконсервативное, националистическое в Германии, праволиберальное во Франции едины в подходах к России. Здесь нет места идеологии, здесь есть только прямая конкуренция, и она практически всегда переходит во вражду».