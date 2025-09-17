Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 сентября 2025 / 22:40
КОТИРОВКИ
USD
17/09
82.8359
EUR
17/09
97.8903
Новости часа
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго Герасимов: российские ВС в зоне спецоперации наступают почти на всех направлениях
Москва
17 сентября 2025 / 22:40
Котировки
USD
17/09
82.8359
0.0000
EUR
17/09
97.8903
0.0000
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
17 сентября 2025 / 21:36
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
17 сентября 2025 / 20:27
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
17 сентября 2025 / 20:23
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис в Европе / Антироссийские санкции
Политика
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
17 сентября 2025 / 21:36
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго

Еврокомиссия (ЕК) намерена представить новый, 19-й по счету, санкционный пакет против России 19 сентября, причем в процессе обсуждения он был ужесточен. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС.

ЕК в рамках нового санкционного пакета против России в частности хочет осложнить выдачу виз российским гражданам, указала газета. Издание обратило внимание на то, что в 2024 году страны - члены сообщества выдали более 600 тыс. шенгенских виз россиянам. Еврокомиссия намерена установить единые правила и добиться того, чтобы все страны - члены Евросоюза в одинаковой мере ограничили выдачу шенгенских виз россиянам. Чаще всего визы гражданам РФ в 2024 году выдавали Италия (более 152 тыс.), Франция (123 890), Испания (111 537) и Греция (59 703).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила в интервью ТАСС, что Россия в случае введения со стороны Европейского союза новых визовых ограничений будет отвечать, исходя из своих национальных интересов.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает в этой связи, что «в этой проблеме следует выделить три аспекта. Первое - будут ли отменены визы для россиян в ЕС сейчас? Ответ – нет, не будут.  Потому, что туристические страны Европы продолжат выдавать их, для них это критично, и они не готовы отказаться от российского туризма. В таких странах, как Греция, Кипр в значительной степени Испания и Италия ни в коем случае от виз для россиян не откажутся потому, что это будет означать для них существенные дыры в туристических бюджетах. И если они и пойдут когда-нибудь на такой шаг, то не сейчас, и скорее всего не скоро. Вопрос второй - это в целом отмена России? Да, отмена России будет продолжаться, и она будет продолжаться долго. Единственным вариантом того, чтобы это как-то остановить, является некая контрстратегия, которую Россия должна использовать, чтобы либо в определенной степени расколоть Европу, либо договориться об этом с Трампом.  В любых других случаях окончание СВО не будет означать полную отмену бойкота России. Любые иллюзии, что после окончания СВО что-то наладится, ни на чем не основаны. Третий вопрос - готово ли сейчас руководство ЕС на то, чтобы продавливать отмену виз для россиян вообще, или это скорее вброс, а не реальная тактика? Мы видим, что даже по 19-му пакету санкций они договориться пока не могут, и этот вопрос будет теперь все время будироваться, но на данный момент он не будет переходить в некую практическую плоскость».    

Эксперт также подчеркнул, что «проводниками отмены России являются, в первую очередь, Западная Европа, Польша с Прибалтикой, а также Северная Европа, хотя в данном случае ее голос может быть не таким громким.  Мы видим, что разные по своей идеологии леволиберальные правительства Британии, ультраконсервативное, националистическое в Германии, праволиберальное во Франции едины в подходах к России. Здесь нет места идеологии, здесь есть только прямая конкуренция, и она практически всегда переходит во вражду».          

Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
21:36
Герасимов: российские ВС в зоне спецоперации наступают почти на всех направлениях
20:58
Зеленский: Украине понадобится $120 млрд в случае продолжения конфликта
20:45
Лавров: Европа хочет сорвать мирный процесс по Украине
20:45
Стратегические учения ВС России и Белоруссии "Запад-2025" завершены
20:27
Президент РФ поручил подготовить новую прямую линию
20:15
В Индии не менее 19 человек умерли из-за "поедающей мозг" амебы
19:57
Лукашенко рассказал, каким видит будущего президента Белоруссии
19:45
В Эстонии заявили, что не планируют закрывать границу с РФ
19:32
Трамп и Карл III прибыли в Виндзорский замок
18:48
Рябков заявил, что Евросоюз демонстрирует убожество внешней политики
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения