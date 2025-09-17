В южном штате Керала в Индии наблюдается рост случаев первичного амебного менингоэнцефалита (ПАМЭ) - редкого заболевания, вызванного амебой Naegleria fowleri (Ниглерия фоулери). Об этом нормировал телеканал NDTV.

Согласно данным администрации штата, с начала 2025 года в Керале зарегистрировано 69 случаев заражения амебой Naegleria fowleri, которая "поедает мозг". 19 из них закончились летальным исходом. Большая часть случаев смерти была зафиксирована за последние несколько недель. Среди заболевших как грудные дети, так и пожилые люди.

Отмечается, что во всех случаях инфицирование происходило от амебы, обитающей в теплой пресной воде. Эта амеба проникает в организм через носовую полость во время купания. Через нос она может добраться до мозга. Заболевание не передается от человека к человеку. Болезнь развивается стремительно. Его типичными симптомами является головная боль, лихорадка, тошнота, рвота. Появляются признаки поражения центральной нервной системы, возможен быстрый отек мозга.

Первый случай ПАМЭ в Керале был зафиксирован в 2016 году, и до 2023 года было только 8 выявленных заболеваний среди населения штата. Однако в 2024-2025 годах отмечен существенный рост. В 2024 году было 36 случаев и 9 смертей, в 2025 - уже 69 случаев и 19 смертей.