Президент РФ поручил подготовить новую прямую линию

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и своей администрации приступить к подготовке новой прямой линии.

"С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию и коллег из правительства провести подготовку к очередной прямой линии", - сказал глава государства, обращаясь к участникам совещания с кабмином.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что традиционная прямая линия с большой пресс-конференцией Путина обязательно будет проведена до конца текущего года.

Предыдущая прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате состоялись 19 декабря 2024 года. Впервые телевизионную прямую линию с гражданами Путин провел в 2001 году.