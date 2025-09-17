Стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2025", проходившие 12-16 сентября, завершились. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, "подразделения Вооруженных сил РФ и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025", приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации".

По данным ведомства, особенностями маневров стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы; отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах; борьба с беспилотной авиацией противника различными средствами; эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта СВО.

Уточняется, что за практическими действиями войск на полигоне "Мулино" наблюдали свыше 100 представителей военно-дипломатического корпуса и иностранные гости из 55 государств. На учения прибыли 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, 6 прислали воинские контингенты для участия в тренировках.

Практические действия войск (сил) проходили на 41 полигоне, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.