Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
17 сентября 2025 / 21:36
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»

17 сентября 2025 / 20:27
17 сентября 2025 / 20:27
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.

17 сентября 2025 / 20:23
17 сентября 2025 / 20:23
Экономика
Зеленский: Украине понадобится $120 млрд в случае продолжения конфликта
17 сентября 2025 / 20:58
Зеленский: Украине понадобится $120 млрд в случае продолжения конфликта
© Анна Манимейкер/Getty Images/ТАСС

Украинские власти ориентированы на завершение конфликта, но если этого не произойдет, то в 2026 году им понадобится изыскать $120 млрд, заявил Владимир Зеленский.

"Цена одного года - $120 млрд. 60 - это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План "А" для нас - это завершить войну, план "Б" - найти $120 млрд", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.

Некоторое время назад премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, что проект бюджета Украины на 2026 год составляется из расчета, что боевые действия будут продолжаться. 

Украина несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве не раз признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Западом в виде кредитов, а не грантов.

