Зеленский: Украине понадобится $120 млрд в случае продолжения конфликта

Украинские власти ориентированы на завершение конфликта, но если этого не произойдет, то в 2026 году им понадобится изыскать $120 млрд, заявил Владимир Зеленский.

"Цена одного года - $120 млрд. 60 - это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План "А" для нас - это завершить войну, план "Б" - найти $120 млрд", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.

Некоторое время назад премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, что проект бюджета Украины на 2026 год составляется из расчета, что боевые действия будут продолжаться.

Украина несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве не раз признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Западом в виде кредитов, а не грантов.