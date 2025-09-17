Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 сентября 2025 / 23:06
КОТИРОВКИ
USD
17/09
82.8359
EUR
17/09
97.8903
Новости часа
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго Герасимов: российские ВС в зоне спецоперации наступают почти на всех направлениях
Москва
17 сентября 2025 / 23:06
Котировки
USD
17/09
82.8359
0.0000
EUR
17/09
97.8903
0.0000
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
17 сентября 2025 / 21:36
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
17 сентября 2025 / 20:27
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
17 сентября 2025 / 20:23
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
В Лондоне прошла многотысячная акция против приезда Трампа
17 сентября 2025 / 21:20
В Лондоне прошла многотысячная акция против приезда Трампа
© EPA-EFE/ ANDY RAIN/ТАСС

В Лондоне тысячи человек приняли участие в протестной акции против начавшегося государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает ТАСС.

Участники коалиции "Останови Трампа" (Stop Trump Coalition) собрались у штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си. Они принесли плакаты, демонстрирующие решительное неодобрение решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера второй раз пригласить Трампа посетить королевство с государственным визитом. В современной истории Соединенного Королевства аналогичной почести не удостаивался ни один зарубежный политический лидер.

Многие демонстранты несут флаги Палестины, требуют освободить Газу, отказаться от передачи вооружений Израилю, призывают к интифаде.

Поддержку протестующим выразил мэр Лондона Садик Хан. В преддверии визита Трампа он разместил публикацию в газете The Guardian, в которой обвинил американского лидера и его окружение в том, что они в последние годы, "возможно, сделали больше всех для того, чтобы разжечь огонь разобщающей, крайне правой политики по всему миру".

Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
21:36
Герасимов: российские ВС в зоне спецоперации наступают почти на всех направлениях
21:20
В Лондоне прошла многотысячная акция против приезда Трампа
20:58
Зеленский: Украине понадобится $120 млрд в случае продолжения конфликта
20:45
Лавров: Европа хочет сорвать мирный процесс по Украине
20:45
Стратегические учения ВС России и Белоруссии "Запад-2025" завершены
20:27
Президент РФ поручил подготовить новую прямую линию
20:15
В Индии не менее 19 человек умерли из-за "поедающей мозг" амебы
19:57
Лукашенко рассказал, каким видит будущего президента Белоруссии
19:45
В Эстонии заявили, что не планируют закрывать границу с РФ
19:32
Трамп и Карл III прибыли в Виндзорский замок
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения