В Лондоне прошла многотысячная акция против приезда Трампа

В Лондоне тысячи человек приняли участие в протестной акции против начавшегося государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает ТАСС.

Участники коалиции "Останови Трампа" (Stop Trump Coalition) собрались у штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си. Они принесли плакаты, демонстрирующие решительное неодобрение решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера второй раз пригласить Трампа посетить королевство с государственным визитом. В современной истории Соединенного Королевства аналогичной почести не удостаивался ни один зарубежный политический лидер.

Многие демонстранты несут флаги Палестины, требуют освободить Газу, отказаться от передачи вооружений Израилю, призывают к интифаде.

Поддержку протестующим выразил мэр Лондона Садик Хан. В преддверии визита Трампа он разместил публикацию в газете The Guardian, в которой обвинил американского лидера и его окружение в том, что они в последние годы, "возможно, сделали больше всех для того, чтобы разжечь огонь разобщающей, крайне правой политики по всему миру".