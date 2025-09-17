Герасимов: российские ВС в зоне спецоперации наступают почти на всех направлениях

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) наступают практически на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Он отметил, что наиболее ожесточенные бои развернулись на красноармейском направлении. По словам генерала, противник там любыми способами "безуспешно стремится остановить" наступление российских бойцов и перехватить инициативу.

Вместе с тем Герасимов заявил, что группировка войск "Запад" развивает наступление в городе Купянске. Успешно идет продвижение и на краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска. ВС РФ вошли в Ямполь и ведут там боевые действия. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, указал он.

"Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На александро-калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища", - информировал начальник Генштаба ВС РФ.

Он также подчеркнул, что "группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области".