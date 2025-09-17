Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 сентября 2025 / 23:06
Новости часа
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго Герасимов: российские ВС в зоне спецоперации наступают почти на всех направлениях
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
17 сентября 2025 / 21:36
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
17 сентября 2025 / 20:27
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
17 сентября 2025 / 20:23
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Герасимов: российские ВС в зоне спецоперации наступают почти на всех направлениях
17 сентября 2025 / 21:36
Герасимов: российские ВС в зоне спецоперации наступают почти на всех направлениях
© Алексей Ерешко/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) наступают практически на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Он отметил, что наиболее ожесточенные бои развернулись на красноармейском направлении. По словам генерала, противник там любыми способами "безуспешно стремится остановить" наступление российских бойцов и перехватить инициативу. 

Вместе с тем Герасимов заявил, что группировка войск "Запад" развивает наступление в городе Купянске. Успешно идет продвижение и на краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска. ВС РФ вошли в Ямполь и ведут там боевые действия. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, указал он.

"Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На александро-калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища", - информировал начальник Генштаба ВС РФ.

Он также подчеркнул, что "группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области".

21:36
Герасимов: российские ВС в зоне спецоперации наступают почти на всех направлениях
21:20
В Лондоне прошла многотысячная акция против приезда Трампа
20:58
Зеленский: Украине понадобится $120 млрд в случае продолжения конфликта
20:45
Лавров: Европа хочет сорвать мирный процесс по Украине
20:45
Стратегические учения ВС России и Белоруссии "Запад-2025" завершены
20:27
Президент РФ поручил подготовить новую прямую линию
20:15
В Индии не менее 19 человек умерли из-за "поедающей мозг" амебы
19:57
Лукашенко рассказал, каким видит будущего президента Белоруссии
19:45
В Эстонии заявили, что не планируют закрывать границу с РФ
19:32
Трамп и Карл III прибыли в Виндзорский замок
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
