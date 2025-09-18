Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Мерц: без евреев у Германии не может быть хорошего будущего
18 сентября 2025 / 10:19
Мерц: без евреев у Германии не может быть хорошего будущего
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц осудил критику Израиля, служащую предлогом для антисемитизма, и высказал мнение, что без евреев у Германии не может быть хорошего будущего.

"Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни и без еврейской культуры", - отметил он, выступая на мероприятии, организованном Центральным советом евреев, передает агентство DPA.

"Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего", - заявил Мерц.

По его словам, критика израильского правительства должна быть возможной, и он напомнил, что сам недавно высказал подобную критику. Однако приверженность Германии существованию и безопасности Израиля является неотъемлемой частью нормативных основ ФРГ, подчеркнул глава германского кабмина.

Некоторое время назад Мерц объявил войну всем формам антисемитизма в Германии и заявил, что потрясен новой вспышкой этого явления в стране. Он выразил надежду на то, что "еврейская жизнь в Германии когда-нибудь снова сможет существовать без защиты со стороны полиции".

После обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, в ФРГ практически регулярно проходят демонстрации в поддержку Палестины. В октябре 2023 года занимавший на тот момент пост канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии усилят охрану израильских государственных объектов, еврейских культурных и религиозных учреждений. 

