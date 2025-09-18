Reuters: Дания не пригласила подразделения США на военные учения в Гренландии

Дания не пригласила подразделения США на военные учения в Гренландии, отправив "весомый политический сигнал" на фоне интереса Соединенных Штатов к острову, отмечает агентство Reuters.

"Мы работаем во взаимодействии с коллегами с американской космической базы Питуффик, но их подразделения не были приглашены для участия в этих учениях", - заявил агентству командующий Арктическими силами Дании Серен Андерсен.

Вместе с тем военный аналитик Ханс Петер Михельсен указал, что "учения призваны продемонстрировать ответственное отношение Дании к острову вместе с союзниками НАТО". Он назвал их "весомым политическим сигналом" США. Вместе с тем Андерсен отверг мнение, что исключение американских военных является сигналом Вашингтону.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз высказывал мнение, что Гренландия должна присоединиться к США. В противном случае он грозил применить в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, который входит в ее состав на правах автономии. Еще в ходе первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию, но тогда датское и гренландское руководство эту идею отвергло.