Польские пограничники начали снимать отпечатки пальцев у граждан Украины

В Польше на границе с Украиной заработала новая биометрическая система контроля. Соответствующее сообщение разместила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

"В нескольких пунктах пропуска польские пограничники начали тестирование новой биометрической системы контроля. Она подразумевает сканирование лиц и снятие отпечатков пальцев при въезде и при выезде с Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за дополнительных процедур срок оформления документов граждан может увеличиться. Планирует ли Украина применять ответные меры, в Госпогранслужбе не указали.

В последнее время польская сторона фиксирует заметный рост выезжающих с Украины. Так, свыше 10 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет въехали в Польшу в первую неделю после вступления в силу 28 августа решения украинских властей об отмене ограничений на выезд из страны для мужчин указанной возрастной категории.