МО Турции опровергло информацию о возвращении и перепродаже C-400 Maan: более 40 тыс. арабов покинули Газу с начала наземной операции Израиля
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
17 сентября 2025 / 21:36
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
17 сентября 2025 / 20:27
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
17 сентября 2025 / 20:23
Общество
Польские пограничники начали снимать отпечатки пальцев у граждан Украины
18 сентября 2025 / 10:59
Польские пограничники начали снимать отпечатки пальцев у граждан Украины
В Польше на границе с Украиной заработала новая биометрическая система контроля. Соответствующее сообщение разместила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

"В нескольких пунктах пропуска польские пограничники начали тестирование новой биометрической системы контроля. Она подразумевает сканирование лиц и снятие отпечатков пальцев при въезде и при выезде с Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за дополнительных процедур срок оформления документов граждан может увеличиться. Планирует ли Украина применять ответные меры, в Госпогранслужбе не указали.

В последнее время польская сторона фиксирует заметный рост выезжающих с Украины. Так, свыше 10 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет въехали в Польшу в первую неделю после вступления в силу 28 августа решения украинских властей об отмене ограничений на выезд из страны для мужчин указанной возрастной категории.

