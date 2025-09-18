Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
18 сентября 2025 / 14:22
МО Турции опровергло информацию о возвращении и перепродаже C-400 Maan: более 40 тыс. арабов покинули Газу с начала наземной операции Израиля
Экономика
Набиуллина отметила, что в экономике России рецессии нет
18 сентября 2025 / 11:14
Набиуллина отметила, что в экономике России рецессии нет
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Не нужно путать рецессию с замедлением экономики, в России рецессии нет. На это обратила внимание председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Московского финансового форума (МФФ).

"Не надо путать рецессию, которая ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, речь идет о том, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается", - указала она.

Глава ЦБ отметила, что о рецессии нельзя судить по одному показателю, даже по реальному ВВП. "Как правило, рецессия сопровождается падением реальных доходов населения, высокой безработицей. А если рецессия вызвана переохлаждением спроса, то это сопровождается низкой инфляцией", - пояснила она.

"Да, у нас инфляция снизилась, но она остается выше цели. Поэтому у нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, я думаю, нет", - добавила Набиуллина.

