Президент РФ внес кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора

Президент России Владимир Путин внес в Совфед представление для проведения консультаций для назначения Александра Гуцана на должность генерального прокурора. Соответствующее сообщение разместил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

"В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом о прокуратуре РФ в Совет Федерации поступило представление президента РФ для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора РФ Гуцана Александра Владимировича. В соответствии с регламентом палаты комитеты СФ на совместном заседании 23 сентября 2025 года в 12:00 мск проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения", - указал он.

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету палаты провести консультации по представленной президентом кандидатуре на должность генпрокурора на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября текущего года, добавил Клишас.