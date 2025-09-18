Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 18 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС снижались на 0,04% - до 2 812,93 и 1 067,65 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,3 коп. и находился на отметке в 11,713 руб.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,19% и торговались на уровне 2 808,59 и 1 066 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня ускорил рост на 1,4 коп. - до 11,694 руб.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.