Владимир Зеленский ратифицировал соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией. Согласно информации на сайте Верховной рады, закон возращен с подписью Зеленского.

В среду за ратификацию "столетнего соглашения" проголосовал парламент Украины. Вместе с тем депутат Рады Ирина Геращенко обратила внимание, что соглашение носит рамочный характер, "несмотря на громкое название".

"Столетнее соглашение" было подписано 16 января в рамках визита в Киев премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее газета Financial Times сообщала, что соглашение позволит Великобритании добывать полезные ископаемые на территории Украины. Как отмечали украинские власти, подписанное соглашение, в частности, подразумевает ежегодную военную помощь Киеву на сумму по меньшей мере $3,6 млрд, инвестиции в украинское военное производство, создание специальных совместных флотилий, обмен технологиями. Зеленский уточнял, что документ также содержит секретные пункты.