Maan: более 40 тыс. арабов покинули Газу с начала наземной операции Израиля

Свыше 40 тыс. палестинцев были вынуждены выехать из города Газа, административного центра одноименного анклава, с начала наземной операции израильской армии. Соответствующие данные приводит палестинское агентство Maan.

Сообщается, что только за прошедшие два дня более 40 тыс. арабов были вынуждены переместиться в южные части сектора. При этом Maan обращает внимание, что подавляющее большинство тех, кто сейчас покидает город, - старики, женщины и дети. Всего, по имеющейся информации, за последнее время Газу уже покинули не менее 400 тыс. человек.

Планы наступательных действий армии были утверждены премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в конце прошлого месяца.

Во вторник глава правительства еврейского государства подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его цель - установление полного контроля над городом и ликвидация остающихся там вооруженных отрядов ХАМАС.

Как заявил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин, полный захват города Газа займет у израильских военных несколько месяцев, еще несколько месяцев уйдет на его зачистку.