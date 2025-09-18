МО Турции опровергло информацию о возвращении и перепродаже C-400

Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
17 сентября 2025 / 21:36
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Поставленные Турции российские зенитные ракетные системы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, каких-либо изменений в позиции касательно них нет. Об этом заявили журналистам в Анкаре источники в министерстве национальной обороны республики.
"Системы ПВО С-400 остаются на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась", - указали источники. Так в ведомстве отреагировали на появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что С-400 могут быть возвращены турецкой стороной или перепроданы.