17 сентября 2025 / 21:36
17 сентября 2025 / 20:27
17 сентября 2025 / 20:23
Экономика
В России могут ввести отцовский капитал
18 сентября 2025 / 12:42
В России могут ввести отцовский капитал
© Александр Щербак/ТАСС

Семьям, в которых воспитываются трое и более детей, необходимо выдавать отцовский капитал. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Мы предлагаем установить отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трех и более детей в одном браке. Это поддержка мужчин, их роли в семье. В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца", - отметил он в беседе с ТАСС.

Эксперт считает, что выплату нужно сделать федеральной, а ее размер должен составлять более 1 млн рублей. "И если какой-то из регионов решит ввести выплату на своем уровне - это будет правильно", - подчеркнул он.

По мнению представителя ОП РФ, варианты использования отцовской выплаты должны быть такими же, как и у материнского капитала. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет, товары и услуги для детей‑инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей, уточнил он. "Я бы предложил расширить отцовский капитал также на покупку многоместного семейного автомобиля, на ремонт и благоустройство жилья", - сказал Рыбальченко.

В России с 2007 года действует программа материнского капитала. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка. В 2025 году сумма сертификата на первого ребенка составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить около 222 тыс. рублей. 

