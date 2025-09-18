Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 сентября 2025 / 21:36
17 сентября 2025 / 20:27
17 сентября 2025 / 20:23
Политика
Лула да Силва считает, что Трампу следует перестать считать себя "императором мира"
18 сентября 2025 / 12:59
Лула да Силва считает, что Трампу следует перестать считать себя "императором мира"
Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что президент США Дональд Трамп должен отказаться от эксплуатации образа "императора мира", ему необходимо вести диалог с другими странами в цивилизованной манере.

"У меня нет отношений с Трампом, поскольку, когда он был избран впервые, я не был президентом. У него отношения с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару, а не с Бразилией", - заявил Лула да Силва в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Он указал, что "никогда не пытался звонить" нынешнему американскому лидеру и обсуждать с ним пошлины со стороны США, потому что тот "никогда не хотел говорить". Вместе с тем бразильский президент отметил, что при встрече с Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе готов "приветствовать его", однако добавил, что глава Белого дома не должен считать себя "императором мира".

Лула да Силва также обратил внимание, что Трамп и его администрация, применяя пошлины в отношении бразильских товаров, не контактировали с Бразилией в "цивилизованной манере". "Он просто публиковал решение о пошлинах на своей странице в соцсетях", - напомнил бразильский лидер. Политик заметил, что у него установились более тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, чем с Трампом, так как они знают друг друга уже много лет.

При этом он отверг утверждения о том, что Бразилия помогает России вести боевые действия на Украине за счет покупки российской нефти. "Бразилия не финансирует РФ. Мы приобретаем нефть из России, так как нам нужна нефть. Китаю, Индии, Великобритании или США также необходимо покупать нефть", - указал президент. 

