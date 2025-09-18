Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 сентября 2025 / 15:54
КОТИРОВКИ
USD
18/09
82.9987
EUR
18/09
98.2994
Новости часа
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 106 беспилотников ВСУ Мишустин: Россия сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики
Москва
18 сентября 2025 / 15:54
Котировки
USD
18/09
82.9987
0.0000
EUR
18/09
98.2994
0.0000
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
17 сентября 2025 / 21:36
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
17 сентября 2025 / 20:27
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
17 сентября 2025 / 20:23
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
ВС РФ за сутки ударили по объектам энергетики, используемых в интересах ВСУ
18 сентября 2025 / 13:16
ВС РФ за сутки ударили по объектам энергетики, используемых в интересах ВСУ
© Андрей Рубцов/ТАСС

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, применяемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), местам хранения и производства беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и цехам производства беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.

Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
Экономист Колташов: США хотят быть «арсеналом демократии»
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
Почему Европа против шенгенских виз для россиян? Мнение.
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
14:16
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 106 беспилотников ВСУ
13:58
Мишустин: Россия сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики
13:45
Карл III приветствовал усилия Трампа по завершению конфликтов
13:30
Кремль начал подготовку прямой линии с Путиным
13:16
ВС РФ за сутки ударили по объектам энергетики, используемых в интересах ВСУ
12:59
Лула да Силва считает, что Трампу следует перестать считать себя "императором мира"
12:42
В России могут ввести отцовский капитал
12:33
МО Турции опровергло информацию о возвращении и перепродаже C-400
12:14
Maan: более 40 тыс. арабов покинули Газу с начала наземной операции Израиля
11:59
Украина ратифицировала "столетнее соглашение" с Великобританией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения