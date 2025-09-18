ВС РФ за сутки ударили по объектам энергетики, используемых в интересах ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, применяемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), местам хранения и производства беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и цехам производства беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.