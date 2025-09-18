Кремль начал подготовку прямой линии с Путиным

Кремль приступил к подготовке ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Что касается прямой линии - в 2025 году она будет уже традиционно совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента", - отметил он.

Представитель Кремля уточнил, что прямая линия с Путиным состоится в декабре. "Дату мы тоже вам сообщим попозже. Начинаем подготовку", - сказал он.

Предыдущая прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря прошлого года. Впервые объединенный формат был опробован в 2020 году. Первая телевизионная прямая линия Путина была организована в 2001 году.