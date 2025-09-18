Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 сентября 2025 / 21:36
17 сентября 2025 / 20:27
17 сентября 2025 / 20:23
Политика
Карл III приветствовал усилия Трампа по завершению конфликтов
18 сентября 2025 / 13:45
Карл III приветствовал усилия Трампа по завершению конфликтов
© EPA-EFE/ JIM LO SCALZO/ТАСС

Король Великобритании Карл III высоко оценил вклад президента США Дональда Трампа в урегулировании различных конфликтов, передает телеканал Sky News.

"Наши страны поддерживают важные дипломатические усилия, не в последнюю очередь потому, господин президент, что вы лично привержены поиску решений некоторых наиболее трудных мировых конфликтов с целью добиться мира", - отметил он, выступая в Виндзорском замке на банкете по случаю государственного визита Трампа.

Вместе с тем Карл III отметил, что Лондон и Вашингтон были союзниками в Первой и Второй мировых войнах. "У наших стран самые тесные отношения в области обороны, безопасности и разведки, которые когда-либо были. В двух мировых войнах мы вместе сражались, чтобы одолеть силы тирании", - указал он. Сегодня Великобритания и США вместе с союзниками оказывают помощь Украине, добавил монарх.

Трамп прибыл в Великобританию во вторник вечером с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом. 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке. В четверг американский лидер проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс.

