Мишустин: Россия сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики

Россия даже в условиях внешних вызовов занимает лидирующую позицию в Европе по размеру экономики. На этом акцентировал внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

"Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на внешние вызовы. Уже несколько лет наша страна сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики. А в мире стабильно занимает четвертое место", - указал он.

Мишустин также отметил, что Россия адаптирует свою экономику к санкциям и продолжает активно развивать все сферы, в том числе социальную и технологическую.

"Экономика плавно адаптируется к нынешним реалиям. И продвижение вперед сохраняется. Оно заметно во всех сферах - от социальной до инфраструктуры и технологий", - подчеркнул он.