Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 106 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 106 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 106 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 971 беспилотник, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 157 танков и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 668 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 118 единиц специальной военной автомобильной техники.