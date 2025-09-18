Дмитрий Козак подал в отставку

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак решил сложить полномочия с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Я могу подтвердить, что Дмитрий Николаевич Козак, действительно, подал в отставку", - сказал он. Прошение написано с формулировкой "по собственному желанию", уточнил представитель Кремля.

При этом Песков не стал говорить, подписан ли уже президентом указ об отставке Козака. "Указ мы не публиковали", - добавил он.

Дмитрий Козак - один из "долгожителей" администрации президента РФ. Он пришел работать в Кремль еще в 1999 году и занял пост заместителя руководителя по правовым вопросам. Президентом на тот момент был Борис Ельцин, его администрацию возглавлял Александр Волошин.