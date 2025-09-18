Минздрав назвал лидеров среди регионов по числу больных наркоманией

Верхние строчки в списке регионов РФ по числу россиян, у которых в 2024 году впервые была диагностирована наркомания, занимают Хабаровский край и Новосибирская область. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает ТАСС. Показатели заболеваемости приводятся на 100 тыс. населения.

Так, в Хабаровском крае показатель за прошлый год составил 19,6. За ним идет Новосибирская область, в которой на 100 тыс. человек зафиксирован показатель 18,4. Третье место занимает Свердловская область с показателем 17,7, на четвертом - Рязанская область - 15,2. Замыкают пятерку регионов Еврейская автономная область и Алтайский край, где показатель составил 13,7 на 100 тыс. населения.

Вместе с тем самым здоровым по впервые диагностированной наркомании по итогам 2024 года является население Ненецкого и Чукотского автономных округов, где не было зарегистрировано ни одного случая. В топ-5 самых здоровых регионов также вошли Чувашия (1,4), Белгородская (3,2) и Оренбургская (3,4) области.