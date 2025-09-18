Силуанов: цифровой рубль позволит отслеживать бюджетные траты

Цифровой рубль обеспечит отслеживание прохождение всех цепочек финансирования расходов, в качестве эксперимента он будет использоваться в текущем году для обеспечения бюджетных трат. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Московского финансового форума.

"У нас есть наличный рубль и безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность - цифровой рубль. Он позволит не зависеть от банковской инфраструктуры. Мы сможем отслеживать прохождение цепочек цифрового рубля. Особенно это важно для бюджетных расходов. Мы в качестве эксперимента будем использовать в этом году цифровой рубль для финансирования наших бюджетных трат. Этот новый вид рубля будет развиваться, за ним будущее", - пояснил он.

Силуанов отметил, что цифровой рубль уже начал работать. "Некоторые наши коллеги уже получают зарплату в цифровых рублях. Это здорово!" - заключил он.