Москва передала Киеву 1 тыс. тел погибших военных ВСУ

Россия вернула тела 24 погибших военнослужащих ВС РФ, Киев получил 1 000 тел украинских военных. Соответствующее сообщение разместил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в Telegram-канале.

"Очередной обмен телами - 1 000 на 24. В четверг, 18 сентября, мы отдали очередную 1 000 украинских трупов. Нам вернули 24 погибших героя", - говорится в сообщении.