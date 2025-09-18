Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
18 сентября 2025 / 17:25
Москва передала Киеву 1 тыс. тел погибших военных ВСУ
18 сентября 2025 / 15:14
Москва передала Киеву 1 тыс. тел погибших военных ВСУ
© TASS/ RT, архив

Россия вернула тела 24 погибших военнослужащих ВС РФ, Киев получил 1 000 тел украинских военных. Соответствующее сообщение разместил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в Telegram-канале.

"Очередной обмен телами - 1 000 на 24. В четверг, 18 сентября, мы отдали очередную 1 000 украинских трупов. Нам вернули 24 погибших героя", - говорится в сообщении.

