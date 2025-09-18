Путин считает макроэкономическую стабильность безусловным приоритетом для России

Для России одним из безусловных приоритетов является сохранение макроэкономической стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций.

"На предстоящей сессии будет много вопросов. Но один из приоритетов, конечно, это сохранение макроэкономической стабильности в экономике. Потому что от этого будут зависеть вопросы, которым вы неизменно уделяете первостепенное значение. Это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств государства, это и вопросы, связанные с укреплением обороноспособности России", - указал глава государства.