18 сентября 2025 / 18:57
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
18 сентября 2025 / 18:57
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
18 сентября 2025 / 18:16
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
17 сентября 2025 / 21:36
Путин считает макроэкономическую стабильность безусловным приоритетом для России
18 сентября 2025 / 15:36
Путин считает макроэкономическую стабильность безусловным приоритетом для России
Для России одним из безусловных приоритетов является сохранение макроэкономической стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций.

"На предстоящей сессии будет много вопросов. Но один из приоритетов, конечно, это сохранение макроэкономической стабильности в экономике. Потому что от этого будут зависеть вопросы, которым вы неизменно уделяете первостепенное значение. Это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств государства, это и вопросы, связанные с укреплением обороноспособности России", - указал глава государства. 

Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
Политолог Брутер: «отмена России» - это надолго
