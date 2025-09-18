Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Экономика
Путин считает макроэкономическую стабильность безусловным приоритетом для России
18 сентября 2025 / 15:36
© Вячеслав Прокофьев/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС
Для России одним из безусловных приоритетов является сохранение макроэкономической стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций.
"На предстоящей сессии будет много вопросов. Но один из приоритетов, конечно, это сохранение макроэкономической стабильности в экономике. Потому что от этого будут зависеть вопросы, которым вы неизменно уделяете первостепенное значение. Это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств государства, это и вопросы, связанные с укреплением обороноспособности России", - указал глава государства.