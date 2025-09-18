Канцлер ФРГ идет против президента США?

Павел Александров, международный обозреватель

На фоне положительных высказываний Дональда Трампа по адресу президента России резким диссонансом прозвучали очередные оскорбительные обвинения в сторону российского лидера из уст канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В ходе генеральных дебатов в немецком Бундестаге он обвинил Владимира Путина в «попытках дестабилизировать Запад путем «тестирования» его границ, убийствах и саботаже». Как отмечает Reuters, Мерц заявил, что недавние вторжения России в воздушное пространство Польши и Румынии являются частью давней тенденции проверки границ Запада. «Путин давно проверяет границы, он занимается саботажем. Он шпионит, он убивает, он пытается нас расшатать. Россия хочет дестабилизировать наши общества», цитирует канцлера информагентство.

Фридрих Мерц снова заявил, что капитуляция Украины перед Россией неприемлема. «Навязанный мир, мир без свободы подтолкнет Путина к поиску своей следующей цели», сказал он. Впрочем, ничего нового депутаты немецкого парламента от своего воинственного канцлера не услышали и на этот раз. Позиция Мерца достаточно прозрачна – изо всех сил вооружать Германию, вооружать Украину, продолжать убеждать население ФРГ, что через 3-4 года Россия обязательно нападет на их тихие мирные города и деревни. Словом, ужас, ужас, ужас. При этом «миролюбивый» Трамп отнюдь не спешит одергивать размечтавшегося о военных победах лидера ФРГ, которого, вполне возможно, давно записал в когорту «полезных идиотов», коих в сегодняшней Европе более чем достаточно.

Налицо очередное издание старинного приема в игру доброго и злого полицейского. Президента США, без сомнения, вполне устраивает, что всего за несколько месяцев глуповатый канцлер уничтожил даже остатки фундамента, на котором в будущем могли бы восстановиться хоть какие-то более или менее приличные взаимоотношения ФРГ и России. Кстати, политико-экономическое взаимодействие наших стран всегда являлось крайне сильным раздражителем для любой администрации США. В результате рушатся все перспективы возрождения немецкой экономики, которая теперь сможет в дальнейшем рассчитывать только на покупку дорогого американского СПГ и ускорение оттока своих производственных мощностей за океан.

Дональд Трамп явно насмешливо наблюдает и за тем, как последовательно в целом ослабевает в экономическом плане вся Европа - традиционный конкурент США. Сравнительно недавно за лидерство на Старом континенте боролись экономики Германии и Франции, а нынче во Франции царит полный политический и экономический хаос, да и ФРГ, похоже, идет по тому же пути. Нет сомнений, что оскорбительная антироссийская риторика Мерца тоже звучит с благословения его заокеанского куратора, ведь чем более агрессивно проявляет себя германский реваншист, тем, по задумке Трампа, должно быть больше доверия к нему у Кремля. Слишком примитивный расчет? Но ведь и в Вашингтоне собрались политики не семи пядей во лбу, которые, вероятнее всего, считают российское руководство, если не дураками, то безнадежно доверчивыми людьми.

Пока же правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ обнаружила и борется в Германии с «пятой колонной в поддержку России», как назвал лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Между тем, с трибуны федерального парламента эта партия в очередной раз подвергла резкой критике правительство Мерца за военную и финансовую поддержку Украины. Сопредседатель АдГ, которую, кстати, открыто поддерживает нынешняя администрация США, Алиса Вайдель обвинила Мерца в том, что тот «выдает себя за мирового политика и военачальника».

В ходе состоявшихся в Бундестаге генеральных дебатов, как передает ТАСС, она предъявила канцлеру обвинение и в "разжигании войны", и в подрыве усилий президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Вайдель назвала так называемую «коалицию желающих», которая оказывает военную поддержку Украине, "коалицией проигравших". По словам лидера АдГ, ее участники "прижаты к стенке". "Перед лицом надвигающейся катастрофы и падения уровня доверия со стороны граждан Германии вы пытаетесь скрыться за фигурой мирового политика и военачальника, который перемещает в песочнице призрачные армии", - заявила лидер АдГ.

Выступлению Алисы Вайдель придает особый вес не только то, что за ней стоит самая большая оппозиционная фракция в Бундестаге, но и доказанный рост популярности АдГ во всей Германии, включая и запад страны. Так, вполне себе проправительственная мюнхенская Merkur под заголовком «Удар по Мерцу» публикует результаты актуального опроса лондонского Института социологических исследований YouGov, которые свидетельствуют о том, что рейтинг АдГ в Германии впервые превысил показатели ХДС/ХСС. Если бы выборы в Бундестаг состоялись бы ближайшее воскресенье, то АдГ получила бы 27%, а ХДС/ХСС – только 26% голосов немецких избирателей.