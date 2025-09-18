Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США

Решая вопрос, поставленный Трампом, отказываться или нет от российской нефти, Евросоюз оказывается перед плохим выбором. Плохо согласиться и плохо не согласиться. Тем более, что нефть, получаемая Европой из других стран, часто, - тоже российская нефть.

В любом случае и при любом решении самый большой выгодополучатель это – США. Они получат свое в поставках нефти и сланцевого газа, они получат свое в заказах на поставки военной техники. Будет также, как после Второй мировой войны, когда Америка получила огромную выгоду, а все остальные пострадали.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.



