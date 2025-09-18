Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Экономика
Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
18 сентября 2025 / 18:16

Решая вопрос, поставленный Трампом, отказываться или нет от российской нефти, Евросоюз оказывается перед плохим выбором. Плохо согласиться и плохо не согласиться. Тем более, что нефть, получаемая Европой из других стран, часто, - тоже российская нефть.

В любом случае и при любом решении самый большой выгодополучатель это – США. Они получат свое в поставках нефти и сланцевого газа, они получат свое в заказах на поставки военной техники. Будет также, как после Второй мировой войны, когда Америка получила огромную выгоду, а все остальные пострадали.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c59ae5b0435aadf9ccec487155cceb97/

 

