Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс

Евросоюз не заинтересован ни в каком мирном процессе по украинскому кризису. Европейские лидеры заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше американских ресурсов и потратить их на милитаризацию и поддержку Украины. То есть на поддержание уже идущей войны. Хотя войной происходящее на Украине ни Москва, ни Киев не называют, для европейцев это – война против России. Они надеются, что в какой-то момент у РФ закончатся силы и ресурсы. Для этого градус конфликта должен поддерживаться долго.

ЕС не собирается учитывать интересы России ни в мирном, ни в каком-то другом процессе. А раз они не собираются учитывать интересы России, то Россия виновата в том, что она не капитулировала.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

