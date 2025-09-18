США нацелены на дестабилизацию режима Мадуро

Вооруженные силы Венесуэлы начали 18 сентября военные учения "Карибский суверенитет 200". Приказ о начале маневров в районе острова Орчила в территориальных водах Венесуэлы отдал министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

"По указанию конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса приказываю начать учения "Карибский суверенитет 200", которые укрепят нашу обороноспособность", - заявил министр в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Лопес указал, что в комплексных учениях будут задействованы все виды вооруженных сил Венесуэлы: "оперативная группа, совместные аэрокосмические, специальные, разведывательные и радиоэлектронные войска". Командующий Военно-морскими силами Венесуэлы адмирал Ашраф Сулейман сообщил, что в трехдневных учениях примут участие "военно-морские, военно-воздушные, военно-десантные силы, сухопутные войска и силы воздушно-космической обороны".

Учения проводятся на фоне развертывания Военно-морских США в Карибском море, когда, по заявлению Мадуро, Венесуэла подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион.

По мнению президента США Дональда Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Вашингтон также обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.

Как заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на заседании "Национального совета за суверенитет и мир", которое транслировал телеканал Venezolana de Television.

"Правительство Соединенных Штатов Америки, нарушая все международные законы, договоры, соглашения и Устав ООН, подвергает нашу страну многогранной войне и в последние пять недель абсолютно отвратительной, преступной и аморальной угрозе", - заявил президент.

"Сегодня мы сталкиваемся с угрозой войны в Карибском бассейне против Венесуэлы, с попыткой США захватить наши природные богатства и установить марионеточное правительство", - заявил Мадуро. Для того чтобы "сдержать, нейтрализовать и победить эту угрозу, необходимо объединить Венесуэлу, преодолев все различия и разногласия", указал президент. Он подчеркнул, что действия американского правительства пробудили в Венесуэле "патриотический пыл <…> и любовь к праву на мир, суверенитет и самоопределение".

Мадуро отметил, что Венесуэла станет более сильной, мирной демократической, единой страной". Он подчеркнул, что Боливарианская Республика "едина в защите права на суверенитет, свободу и мир".

В свою очередь резидент Колумбии Густаво Петро во вторник выступил с критикой в адрес правительства США после того, как оно впервые за три десятилетия включило Колумбию в список стран, не сотрудничающих в борьбе с наркотиками.

Профессор СПГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец отмечает в этой связи, что «в одном из заявлений Трамп сказал, что целью его политики не является свержение правительства Мадуро. Но, по сути, вся политика США в Латинской Америке и не только при Трампе, но и до него, направлена на то, чтобы, дестабилизировать режим в Венесуэле и добиться перехода власти к оппозиции. Ведь на самом деле Эдмундо Гонсалес, которого оппозиция считает победителем на последних президентских выборах, был принят в Белом Доме как законный президент Венесуэлы. А что касается Колумбии, то здесь особая ситуация. Колумбия при предыдущих президентах очень тесно сотрудничала с США, в том числе и в военной сфере. Но латиноамериканские деятели совершенно справедливо говорят, что проблемы США надо решать внутри страны, где спрос диктует предложения. И если в США высокий спрос на наркотики, то совершенно естественно, что есть люди и организации, которые будут стремиться за огромные деньги удовлетворять этот спрос. Суммы крутятся в наркобизнесе совершенно фантастические».

Сравнивая ситуацию вокруг Венесуэлы и интервенцией США в Панаме под предлогом борьбы наркотиками, эксперт отметил, что «сейчас другие времена, а у Панамы и Венесуэлы разные весовые категории. В Венесуэле достаточно многочисленная и неплохо оснащенная армия, огромная народная милиция, и вторжение в Венесуэлу не будет легкой прогулкой для США. Это не просто десантная операция по похищению Мануэля Норьеги, которое было в Панаме. Это будет широкомасштабное военное столкновение, и я не думаю, что Трамп готов к этому. Но он политик с меняющимися оценками, походами в зависимости от того, в какой ситуации и с кем он разговаривает. Поэтому ничего исключать нельзя».