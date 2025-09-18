Крах Парижского соглашения по климату не отменяет борьбу с изменениями климата

Заключенное 10 лет назад Парижское соглашение по климату, во многом определявшее пути развития мировой энергетики и промышленного сектора в целом, не выполнило своей роли. Всего 15 стран из 195, подписавших этот документ, справились с утвержденными нормативами по декарбонизации, а США вообще вышли из соглашения.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев отмечает, что «реализация Парижского соглашения по климату провалилась. Но мы видим, что экологическая обстановка становится все более и более напряженной из-за антропогенного воздействия на климат. Да, можно спорить насколько оно влиятельно, насколько это совпадает с циклическими, более длительными и объективно обусловленными природными явлениями. Но то, что антропогенное воздействие есть. отрицать очень сложно. Поэтому даже малый вклад в более бережное отношение к экологии, в том числе сдерживания карбонизации воздуха и проблемы концентрации аммиака, которая еще сложнее и еще более пагубно влияет на экологию – к этому надо относиться максимально внимательно».

Эксперт так же пояснил, что «глобальное потепление складывается из двух моментов. Есть циклические изменения климата, и есть антропогенное воздействие. Поэтому если есть какие-то природные явления, то это не значит, что человек должен своими действиями усиливать действия этих природных естественных циклов, усугубляя эти процессы. Человек сам должен заботится о себе и обеспечивать себе комфортную среду обитания».