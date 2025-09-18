Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
18 сентября 2025 / 19:21
18 сентября 2025 / 18:18
18 сентября 2025 / 18:16
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на линии боевого соприкосновения в зоне СВО находится свыше 700 тыс. человек.

Комментируя на встрече с лидерами фракций идеи о квотах для ветеранов СВО в органах власти, глава государства отметил, что не все из бойцов видят себя госслужащими.

"Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находится", - сказал Путин. По его словам, "среди этих людей надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности", как работа в органах власти.

 

