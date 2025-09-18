Трамп против «пикейных жилетов»?

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Вроде бы ускорившееся после российско-американского саммита на Аляске мирное урегулирование украинского конфликта вновь стало заметно пробуксовывать. Определения ситуации как «паузы» и «тупика» звучат ото всех сторон, пусть и с разными акцентами и по разным поводам.

Например, Евросоюз отложил представление очередного, 19-го пакета антироссийских санкций, причем дата, когда оно всё-таки произойдет, открыта - сначала говорили о начале сентября, затем о середине, теперь и вовсе ничего не говорят. Одна из важнейших причин – позиция Трампа, который готов присоединиться к общей компании, но лишь когда все члены НАТО солидарно перестанут покупать российские нефть и газ и введут тарифы против Китая на уровне 50–100%. Правда, по данным Bloomberg, после разговора Трампа с Урсулой фон дер Ляйен дело все-таки сдвинулось с мертвой точки, и пакет будет обнародован уже в пятницу.

О том, что конфликт будет продолжаться еще как минимум два года, говорит глава евродипломатии Кая Каллас, цитируемая испанским изданием El Pais. По ее словам, военные действия зашли в тупик, а Россия «чувствует большую смелость». В свою очередь, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков констатировал, что переговорный процесс сейчас находится в очевидной паузе, киевский режим и его европейские союзники не демонстрируют готовности к содержательной подготовке встречи на высшем уровне, а НАТО фактически является участником конфликта.

На этом фоне официальные лица России, ЕС, США и Украины продолжают делать заявления по поводу кризиса и путей его разрешения, касающиеся как текущего момента, так и более фундаментальных вещей. В частности, этой теме был посвящен посольский круглый стол в Москве, на котором с докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Самый, пожалуй, резонансный пункт этого доклада – подтверждение недавних слов российского президента о том, что гипотетическое появление на Украине западных «миротворцев» сделает их легитимными целями для русской армии. «Это будет означать одно – Запад оккупировал Украину. Если никаких изменений в [украинском] законодательстве не произойдет, то будет означать, что на этой оккупированной Западом территории западные подразделения защищают нацистский режим», - подчеркнул министр.

Говоря о готовности России участвовать в многосторонних гарантиях безопасности Украины, Лавров сказал о том, что со стороны Запада они должны соответствовать его обязательствам, закрепленным и в Уставе ООН, и в документах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году. Эти гарантии должны иметь в своей основе принцип неделимости безопасности и на принцип, в соответствии с которым ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других – то, чем занимается Запад на Украине, поддерживая Зеленского и Ко.

Основную вину за продолжение кровопролития Лавров возложил на европейцев, которые сейчас стремятся «достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, с позиции реваншизма, нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего». Европейскую элиту он сравнил с «пикейными жилетами» из «Золотого теленка» - пенсионерами, проводящими дни в праздной болтовне о тогдашней мировой (и в первую очередь как раз европейской) политике.

Старый Свет и киевский режим Лавров обвинил в саботаже мирных усилий команды Трампа, конкретно киевский режим – в пренебрежении оценками, которые трамповский спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал в Киев по результатам встречи на Аляске. В Вашингтоне, утверждает Сергей Викторович, в Вашингтоне понимают необходимость устранения первопричин украинского конфликта, включая втягивание Киева в Североатлантическом альянсе, а также то, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии никогда не будут жить под украинской пятой.

Министр противопоставил Украину и ее покровителей «здравым силам на Западе», настроенным на продолжение мирного процесса. Очевидно, под ними понимаются, прежде всего, как раз Трамп и его администрация. Однако, при всей необходимости этой дипломатической игры, нужно не забывать, что Трамп посредник необъективный и пристрастный, совмещающий миротворчество с никуда не девшимся статусом США как вовлеченной в конфликт стороны. Он необъективнее даже «честного маклера» Бисмарка на Берлинском конгрессе по итогам русско-турецкой войны и Теодора Рузвельта во время русско-японских переговоров 1905 года.

Простой пример – Серей Викторович сказал еще и о понимании американцами недопустимости нарушения прав человека на Украине и гонений на УПЦ МП. Но во время первого срока Трампа репрессивная политика киевского режима лишь укреплялась, и автокефалия раскольничьей «ПЦУ» при одобрении Вашингтона. Темнокожий пастор Марк Бернс, считающийся личным духовным советником Трампа, раньше критически высказывался об украинской политике, но после весеннего визита в Киев заявил, что был необъективен и теперь «ПЦУ» пользуется полной его поддержкой (кроме того, такие же заверения от него получил главный раввин Украины Моше Асман). Об этом и в целом о разумной осторожности в адрес вашингтонских данайцев, приносящих миротворческие дары, нужно постоянно помнить в ходе переговорного процесса.

В известной мере с этим согласился и сам Лавров уже сегодня, в интервью программе «Большая игра». Выразив мнение, что «искусственно созданную Байденом и его командой войну, не отражающую философии нынешней администрации, команда Трампа хочет убрать с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и других отношений сотрудничества», министр признал – сделать это «будет непросто, потому что у США своеобразный подход к тому, как сейчас решать экономические вопросы».